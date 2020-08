<장 종료 후 주요 공시>

◆하나투어=2분기 영업손실 518억...적자전환

◆ 씨아이테크 씨아이테크 004920 | 코스피 증권정보 현재가 1,080 전일대비 10 등락률 +0.93% 거래량 85,330 전일가 1,070 2020.08.11 15:30 장중(20분지연) close =46억원 규모 파생상품거래 손실 발생

◆CJ씨푸드=2분기 영업이익 6억원...전년대비 1.3% ↑

◆ 현대홈쇼핑 현대홈쇼핑 057050 | 코스피 증권정보 현재가 62,800 전일대비 300 등락률 +0.48% 거래량 37,302 전일가 62,500 2020.08.11 15:30 장중(20분지연) close =2분기 영업이익 431억...전년대비 5.2% ↓

◆ 강원랜드 강원랜드 035250 | 코스피 증권정보 현재가 23,050 전일대비 450 등락률 +1.99% 거래량 688,826 전일가 22,600 2020.08.11 15:30 장중(20분지연) close =2분기 영업손실 1038억...적자 전환

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr