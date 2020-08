[아시아경제 박종일 기자] 류경기 중랑구청장이 11일 오전 긴 장마로 인해 피해가 우려되는 호우취약지를 방문, 현장을 꼼꼼히 살폈다.

또 관련직원들에게 SNS 등을 통한 실시간 상황전파를 더욱 철저히 해 구민들이 수해 걱정없이 안심하고 일상생활을 할 수 있도록 해 줄 것을 당부했다.

