프로스테믹스는 11일 올리고뉴클레오티드와 이를 포함하는 암 예방 및 치료용 약학적 조성물에 대해 국내에서 특허를 받았다고 공시했다.

회사 측은 “암줄기세포의 줄기세포능 유전자를 표적으로 하고 있으므로, 향후 동반진단을 포함하는 정밀의료 기술에 적용될 것”이라고 설명했다.

