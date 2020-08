현대오토에버, 대구시 자율주행車 인프라 구축 사업 우선협상대상자 선정

[아시아경제 김지희 기자] 현대오토에버가 ‘대구광역시 5G V2X 기반 서비스 실증 관련 인프라 구축 2차 사업’의 우선협상대상자로 선정됐다고 11일 밝혔다.

이번 사업은 안정화 기간을 포함해 6개월간 진행돼 내년 초 마무리될 예정이다. 대구 테크노 폴리스 지역 및 수성알파시티 내 자율주행차량의 안전한 주행을 위한 인프라 구축이 목표다. 사업 범위는 인프라 구축(영상돌발상황검지기, RSU 등 노변 장치 및 WAVE 단말기·센터인프라장비), 센터 시스템 구성(관제 시스템 네트워크 구성, 수집 데이터 연계) 등이다.

현대오토에버는 모빌리티 사업 범위를 지속적으로 늘려왔다. 이 가운데 차세대 지능형 교통체계(C-ITS) 관련 사업을 적극 추진하고 있다. 핵심 기술 중 하나인 V2X는 ▲차량과 차량(V2V) ▲차량과 인프라(V2I) ▲차량과 보행자(V2P) 등 자동차가 자율주행을 하기 위해 도로에 있는 다양한 요소와 소통하고 공유하는 기술이다.

V2X는 안전한 자율주행의 기반이 되는 기술로, 통신 기술이 필수적이다. 이 때문에 이번 사업에는 5G도 같이 도입 및 연계된다. 현대오토에버는 이번 경험을 통해 ‘자율주행 지원 테스트베드 솔루션’을 더욱 견고하게 만들어갈 계획이다.

오일석 현대오토에버 대표는 “자율주행 테스트베드 구축과 K-City, 고속도로 C-ITS 실증 사업 등 C-ITS 프로젝트 경험을 통해 대구시가 선도하는 자율주행 도시로 도약하는 데 기여하고자 한다”며 “현대자동차그룹의 자율주행차 기반 미래 교통 솔루션 제공 사업자로서 사업 확장에 발을 맞춰 ‘자율주행 지원 융합기술 플랫폼’을 완성하기 위해 노력하고 있다”고 말했다.

