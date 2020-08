[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일

<장 종료 후 주요 공시>

◆SG세계물산=2분기 영업손실로 68억3000만원을 기록해 적자가 지속됐다고 공시

◆현대리바트=2분기 영업이익 100억3900만원으로 전년동기대비 67.6%가 증가했다고 공시.

◆ 현대그린푸드 현대그린푸드 005440 | 코스피 증권정보 현재가 8,230 전일대비 210 등락률 +2.62% 거래량 476,301 전일가 8,020 2020.08.10 15:30 장중(20분지연) close =2분기 영업이익 220억2700만원으로 전년동기대비 21.6% 감소했다고 공시.

◆ CS홀딩스 CS홀딩스 000590 | 코스피 증권정보 현재가 62,000 전일대비 800 등락률 -1.27% 거래량 2,037 전일가 62,800 2020.08.10 15:30 장중(20분지연) close =2분기 연결기준 영업이익이 51억7900만원으로 전년동기대비 12.4% 증가했다고 공시.

◆ 덴티움 덴티움 145720 | 코스피 증권정보 현재가 45,000 전일대비 1,000 등락률 +2.27% 거래량 62,001 전일가 44,000 2020.08.10 15:30 장중(20분지연) close =2분기 연결기준 영업이익 66억2700만원으로 전년동기대비 57% 줄었다고 공시.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr