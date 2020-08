농협은행 "모바일 통해 간편한 대출 갈아타기"… NH로 바꿈대출 출시

1억5000만원 이내, 우대금리 최대 1.4%p 지원

[아시아경제 박선미 기자] NH농협은행은 모바일을 통해 다른은행의 신용대출을 농협은행으로 간편하게 바꿀 수 있는 'NH로 바꿈대출'을 출시했다고 10일 밝혔다.

'NH로 바꿈대출'을 이용하면 NH농협은행 스마트뱅킹 앱을 통해 여러 은행에서 받은 신용대출 내역 및 대출 한도·금리를 즉시 확인하고, 대출 신청 후 영업점 1회 방문으로 간편하게 바꿀 수 있다.

대출한도는 개인별 최대 1억5000만원이며, 대출금리는 최저 1.65%, 대출기간은 1년(기한연장 가능)이다. 대출대상은 현재 시중은행 신용대출을 보유하고 1년 이상 법인기업체 재직 중인 연소득 3000만원 이상의 직장인이다. 부담없이 대출금을 상환할 수 있도록 중도상환해약금은 면제한다.

함용문 NH농협은행 마케팅부문 부행장은 "언택트시대를 맞아 고객들에게 보다 편리한 금융서비스를 제공할 수 있게 됐다"며 "앞으로 고객중심의 디지털 상품과 서비스를 확대해 고객에게 한발 더 다가가는 디지털 휴먼뱅크가 되겠다"고 말했다.

