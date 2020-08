경기도, 선감학원 피해자 첫 진료…최대 500만원 지원

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 선감학원 피해자에 대한 의료지원 사업을 추진 중인 가운데 10일 2명의 입소자가 첫 진료를 받게 됐다.

경기도는 경기의료원에서 진료를 받는 전국 선감학원 피해자에게 연간 1인당 500만원 내에서 본인 부담금 100%를 지원하기로 했다고 밝혔다.

이번에 처음으로 무료 진료를 받게 된 2명은 치과치료를 받는다. 현재 확인된 선감학원 입소자 대부분이 복합질환을 가지고 있으나, 그 중에서도 유아기 치아관리가 이뤄지지 않아 영양부족에 따른 치아문제가 심각한 것으로 드러났다. 입소자 32명을 대상으로 한 설문조사에서도 치과진료와 심리치료가 가장 절실한 것으로 나타났다.

정일용 경기의료원장은 "이번 진료가 선감학원 피해자에 대한 작은 위로가 되길 바란다"며 "경기의료원에서는 지속적이고 안정적인 진료료 피해자들이 건강을 되찾을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

선감학원은 1942년 5월 일제강점기 말 조선소년령 발표에 따라 안산시에 설립된 감화원이다. 광복 이후 경기도가 인수해 부랑아 갱생과 교육이라는 명분으로 도심 내의 부랑아를 강제로 격리ㆍ수용했고 1982년까지 운영됐다. 4700여명의 소년들이 강제노역에 투입됐으며 구타, 영양실조 등 인권유린을 피해 탈출을 시도하다 많은 소년들이 희생되기도 했다.

한편, 도는 중증질환이 발생했을 때 타 병원과의 연계 서비스도 제공하는 등 만족스러운 진료가 이뤄질 수 있도록 제도를 마련하고 있다.

