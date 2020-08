[아시아경제 김봉주 인턴기자] 가수 소유가 그룹 샤이니 키와 만나 근황을 전했다.

소유는 6일 자신의 인스타그램에 "아니 다들 왜 이리 잘해ㅋㅋ역시 샤이니 선배님의 클라쓰"라는 글과 영상 하나를 올렸다.

영상에서 소유는 샤이니 키와 함께 신곡 '가라고' 포인트 안무를 선보였다.

소유는 2018년 키의 솔로 데뷔곡 'Forever Yours'에 피처링으로 참여했다. 국방무 근무지원단 군악대대에서 군악병으로 복무 중인 키는 오는 10월 제대한다.

한편, 소유는 지난달 28일 디지털 싱글 'GOTTA GO (가라고)'를 발매한 뒤 활발히 활동하고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr