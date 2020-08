합천 75주기 한국인 원폭 희생자 추모제례 진행

한국인 피폭자 10만명의 희생... 신체적·정신적 고통을 치유하기 위함



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군 합천 원폭복지회관 내 위령각에서 한국원폭피해자협회 합천지부주관으로 제75주기 원폭 희생자 추모 제례가 6일 진행됐다.

추모제례는 1945년 8월 6일과 9일 일본 히로시마와 나가사키에 투하된 원자폭탄 피해자 중 한국인 피폭자 10만 명의 희생을 기리며, 원폭으로 인한 한국인 원폭 피해자가 있다는 사실을 알리고 이들이 겪고 있는 신체적·정신적 고통을 치유하기 위해 열렸다.

이날 추모제에는 문준희 합천군수를 비롯해 배몽희 합천군의회 의장, 김윤철 경상남도의원, 청와대 시민사회수석비서관실 최치현 행정관, 송준헌 보건복지부 질병 정책과장, 신종우 경상남도 보건복지국장 등 정부 관계자와 원폭 피해자협회 임원진 및 하재성 한국 원폭 피해자복지회관장 등 최소의 인원만 참석해 희생자를 추모하는 제례를 진행했다.

문준희 합천군수는 “1세대 원폭 피해자분들의 마음의 짐을 덜어드리고자 2세, 3세의 권익증진을 위해 노력하고 있다”며 “앞으로도 원폭으로 인해 상처받으신 분들의 치유와 재활을 위해 지속해서 지원해나가겠다”고 말했다.

한편, 이날 추모제는 코로나19 감염병 사태로 인해 추모식을 생략하고 일반제례만 진행됐으며 참가자 수도 예년보다 대폭 축소해 진행했다.

