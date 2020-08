키움증권, 연금ETF·펀드 대축제 시즌2 이벤트 실시

[아시아경제 오주연 기자] 키움증권은 '키움증권 연금 ETF·펀드 대축제 시즌2' 이벤트를 9월 29일까지 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 이벤트는 7월말까지 진행한 시즌1 이벤트의 인기에 힘입어 시즌2로 진행된다. 먼저 연금저축계좌에서 연금펀드 및 KODEX ETF, TIGER ETF를 최초로 매수한 고객은 펀드 쿠폰(1만원권 1매) 및 통합 모바일 상품권(최대 2만원) 총 3만원 혜택을 받을 수 있다. 추가로 순증 금액에 따라 백화점 상품권(최대 7만원)을 지급한다.

연금저축계좌는 매년 최대 66만원의 세액 공제를 받을 수 있는 평생 절세통장으로 가입 대상에 제한이 없어 누구나 가입이 가능하다. 키움증권에서는 연금저축계좌를 통해 연금펀드와 연금ETF에 직접 투자가 가능하다. 일반 ETF투자와 비교해도 매력적이다. 연금계좌에서 ETF거래시 '세액공제, 과세이연, 저율과세'라는 절세 혜택을 누릴 수 있다.

키움증권 관계자는 "저금리 시대가 계속되면서 연금보험보다 수익을 기대할 수 있는 연금 펀드·ETF로 갈아타려는 스마트한 투자자들이 늘고있다"며 "연말정산을 미리 준비하며 이벤트 혜택까지 받아갈 수 있는 좋은 기회가 되길 바란다"고 말했다.

이벤트에 대한 자세한 사항은 키움증권 자산관리 홈페이지를 참고하거나 키움금융센터로 문의하면 된다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr