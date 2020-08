위메프, '88데이' 진행…장마 콘셉트관 오픈

6~8일 3일간 우산·제습제·장화 등 장마철 필수품 초특가 판매

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 6일부터 8일까지 사흘 간 '88데이'를 열고 모든 상품 가격의 끝자리를 88원에 맞춰 판매한다고 5일 밝혔다.

특히 이번 행사에서는 길어진 장마 기간에 맞춰 '장마 콘셉트관'을 운영한다. 장마철 필수품인 우산 등 다양한 상품을 특가에 선보인다. 행사 기간 총 90개 타임딜도 오픈한다. 하루에 총 10번, 3개씩 판매한다. 주요 상품은 제습기, 전기압력밥솥, 일회용 마스크 등이다.

88데이에서는 모든 상품은 가격 끝자리를 '88원', '888원' 등에 맞춰 판매한다. 가구를 제외한 전 상품은 무료로 배송한다. 조상현 위메프 특가운영실장은 "매월 숫자를 활용한 콘셉트로 고객이 즐겁게 쇼핑할 수 있도록 준비하고 있다"며 "특히 이번 88데이는 최근 날씨를 고려해 장마 관련 시즌 아이템을 특가에 구성했다"고 전했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr