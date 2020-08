[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 여수외국어체험센터는 지난 3일부터 13일까지 10일간 영어특별반 학생들을 대상으로 ‘여름방학 온라인 영어캠프’를 운영한다고 4일 밝혔다.

이번 영어캠프는 코로나19 감염 예방을 위해 여수시청의 지원으로 여수외국어체험센터, 여름방학 온라인 영어캠프 실시 등 원격 화상 프로그램을 이용해 실시간으로 진행한다.

온라인 영어캠프는 매일 아침 40분씩 2~3명 소그룹으로 실시간 영어 수업을 진행한다. 꾸준한 원어민 및 내국인 강사와의 1:1 대화와 적극적인 피드백으로 코로나19로 인한 학습 공백을 최소화하고 영어 실력 향상에 도움을 줄 예정이다.

여수외국어체험센터는 학기 중에도 4학년(심화반)과 5학년(회화반) 학생들을 대상으로 매주 이틀씩 교과서 밖 다양한 주제를 중심으로 영어 수업을 진행했다.

김용대 교육장은 “이번 온라인 영어캠프 운영을 통해 코로나19 상황을 극복하고 실시간 원격 수업의 활성화로 학생들이 보다 안전하고 즐겁게 영어 공부를 할 수 있는 효과적인 기반을 마련하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr