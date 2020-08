“싱그러운 여름 나기” 헤어바디퍼퓸편[라이킷픽]

더바디샵·오호라·로에베·오센트·힐링버드 '라이킷픽' 선정

[컬처&라이프부 최정화 기자] 후덥지근한 여름, 늘어나는 땀과 피지로 끈적이는 헤어 & 바디를 상쾌하게 해줄 기분 좋은 뷰티 신상품을 찾았다.

탁 트인 마이애미를 닮은 그리너리 향수 ‘로에베’

올 여름, '마이 페이보릿 퍼퓸'이다. 그리너리한 패키지처럼 싱그런 초록의 향기가 온 몸을 풍성하게 감싼다. 플로럴향과 머스크가 조화롭게 어우러진 풍부한 '로에베 아구아 라인'은 시크한 젠더리스한 매력을 전한다. 심플한 짙은 초록 보틀에 담긴 내추럴한 ‘로에베 아구아 마이애미 오드 뚜왈렛’은 시원하고 탁 트인 마이애미 비치를 연상케 한다. 여기에 품격 있는 시트러스 향이 더해지면서 주변은 기분 좋은 향으로 가득 찬다. 170년 된 스페인의 럭셔리 부티크 로에베 향수는 지난해 한국 세포라에서 론칭, 이제 국내에서 직접 시향 후 구매할 수 있다. 로에베 ‘아구아 마이애미 오 드 뚜왈렛’ ♥라이킷픽

일상에 지친 무더운 여름 “싱그런” 더바디샵 ‘큐컴버 & 레몬’

오이 바디 샤워젤이라니 상상만 해도 싱그럽다. 유기농 설탕과 멘톨이 바디결을 매끈하고 시원하게 가꿔준다. 샤워젤로 샤워 후, 큐컴버 바디 요거트로 부드럽게 마사지하듯 발라주면 48시간 이상 지속되는 보습력과 상큼한 오이의 잔향에 마음까지 힐링된다. 샤워젤은 풍성한 거품이 온몸을 부드럽게 감싸고, 바디요거트는 갈라진 발뒤꿈치까지 부드럽게 매꿔준다. 상큼한 레몬에이드를 좋아한다면 시트러스향이 피어나는 레몬 샤워젤과 레몬 바디 요거트를 선택하면 된다. 더위와 피곤에 지친 피부에 활기를 불어넣어 줄 것이다. 더바디샵 ‘제스티 레몬 샤워 젤’, ‘제스티 레몬 바디 요거트’, ‘쿨 큐컴버 샤워 젤’, ‘쿨 큐컴버 바디 요거트’ ♥라이킷픽

욕실과 사무실의 '핸드워시'가 바뀌었다! 오센트 '핸드케어'

예전보다 핸드 클렌징 잦아진 요즘, 오센트 핸드워시로 손을 씻으면 깊은 숲을 걷고 있는 듯한 착각에 빠진다. 오센트를 알게 된 후, 마이홈 욕실과 사무실 데스크에 비치한 핸드워시가 이것으로 교체됐다. 아로마틱한 로즈마리, 라벤더, 삼나무향이 만나 허벌하게 시작한 포레스트 향기는 맑은 장미향과 함께 우드 노트로 자연스럽게 마무리된다. 가볍게 롤링하면 부드러운 거품이 생겨 피로에 지친 손을 즉시 풀어주면서 기분을 릴렉싱한다. 오센트 핸드워시는 살균효과와 진정, 보습까지 다 된다. 여기에 같은 포레스트 라인인 핸드크림을 함께 사용하면 보습과 향이 더 오래 지속된다. 외출 시에도 살균과 산뜻한 향을 원한다면 세니타이저겔을 휴대하자. 오센트 ‘포레스트 핸드워시’, ‘포레스트 핸드크림’, ‘리프레쉬 새니타이저겔’ ♥라이킷픽

'정착 네일'이 생겼다! 오호라 '젤스티커'

여러가지 네일스티커를 써봤으나 정착한 네일 브랜드는 없었다. 손/발톱에 오호라 젤스티커를 얹는 순간 "오호!" 역시 입소문이 헛소문이 아니었다. 실제 액상 젤을 베이스-컬러-탑까지 단계별로 천연 염색해 60% 굳혀 나왔다. 전성분 100% 코스메틱 원료라 안전하게 사용할 수 있다. 첫 구매 시 무료 제공되는 젤램프로 3회 정도 구워주면 도톰하고 광택이 도는 셀프 젤네일이 간편하게 완성된다. 영롱하게 빛나는 파츠는 손/발톱을 빛내준다. 손/발톱 모두 사용 가능하도록 사이즈가 다양하고, 수량도 넉넉하다. 파츠를 부착하기 전 꼭 파츠 전용 보호젤을 부착하고, 파츠 주변이 골고루 경화될 수 있도록 다양한 각도에서 경화하자. 탑젤네일로 마무리하면 더욱 오래 유지된다. 오호라 ‘젤네일 & 젤램프’ ♥라이킷픽

뷰티 유튜버가 뽑은 뿌리는 힐링버드 '헤어트리트먼트’

머리카락이 스칠 때마다 은은하게 흩날리는 봄날 벚꽃처럼 달콤하고 싱그러운 향 체리블로썸과 피치향이 코 끝을 간지럽힌다. 클리오가 만든 헤어&바디 브랜드 ‘힐링버드’의 베스트셀러 ‘울트라 프로틴 노워시 앰플 트리트먼트’가 새롭게 리뉴얼됐다. 뷰티 유튜버와 에디터들이 사랑한 초간편 헤어 트리트먼트이다. 물로 씻어내지 않아도 되는 뿌리는 헤어 앰플로 미세한 안개 분사형이라 뭉치거나 끈적일 걱정 No. 7가지의 식물성 오일과 실크 단백질 성분은 손상되고 엉킨 모발에 부드럽게 흡수된다. 힐링버드 ‘울트라 프로틴 노워시 앰플 트리트먼트’ ♥라이킷픽

은은한 우드 & 달콤한 플로럴향을 열정적으로! ‘나르시소’

배우 송혜교가 즐겨 쓰는 향수로 유명한 나르시소 로드리게즈는 뉴욕을 대표하는 패션 디자이너 나르시소 로드리게즈가 론칭한 향수 브랜드다. 풍부한 우드 베이스 향이 열정적인 여성의 매혹을 뿜어낸다. 생동감 넘치는 오렌지 보틀 디자인에 담긴 달콤한 플로럴 향은 눈부시게 빛나는 태양처럼 강렬하다. 나르시소 ‘로드리게즈 나르시소 오드퍼퓸 엉브레’

영양과 스타일까지 완성하는 닥터시드 '헤어에센스’

은은하고 깊은 플로럴 향에 머스크향이 오랜 시간 지속된다. 끈적임 없는 고농축 제형이 갈라지고 끊어지고 윤기없는 모발에 영양을 공급하고, 볼륨있는 스타일로 완성한다. 헤어에 바르는 것만으로도 고보습 클리닉 효과를 선사한다. 닥터시드 ‘인리치드 슈퍼 프로틴 헤어에센스’

바쁜 아침, 90도 열판으로 빠르게 컬링 다비네스 '열판 롤빗’

말 안 듣는 머리도 다비네스 롤빗으로 말아주면 감탄사를 터트릴 정도로 자연스러운 컬이 완성된다. 열판이 최대 90도까지 올라가 바쁜 출근 시간, 빠른 스타일링이 가능하다.‘다비네스 열판 볼륨 롤빗’은 헤어살롱에서 주로 사용하는 호수인 3호, 5호, 7호 3가지로 뿌리 볼륨은 물론 C컬 연출 등 다양한 연출이 가능하다. ‘다비네스’는 이탈리아의 프리미엄 헤어 케어 브랜드이다. 다비네스 ‘열판 볼륨 롤빗 3종’

화보기획=김희영 기자

사진=서정준 객원기자

최정화 기자 (라이킷팀) choijh@asiae.co.kr