[아시아경제 오주연 기자] 셀바스AI 셀바스AI 108860 | 코스닥 증권정보 현재가 3,095 전일대비 70 등락률 -2.21% 거래량 255,938 전일가 3,165 2020.07.30 11:06 장중(20분지연) close 는 암 의심 영역의 예측 모델 평가방법에 관한 특허권을 취득했다고 30일 공시했다. 회사 측은 "암 의심 영역의 예측 모델 평가 방법을 통한 솔루션 고도화 및 인공지능 메디컬 시장 점유율 확대에 특허를 활용할 계획"이라고 전했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr