'연애는 귀찮지만 외로운 건 싫어' 노지훈, 첫 연기 도전

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 트로트 가수 노지훈(30)이 첫 드라마 연기에 도전한다.

27일 MBC에브리원 오리지널 드라마 '연애는 귀찮지만 외로운 건 싫어! (연애는 귀찮지만)' 제작진 측은 극 중 스튜어드 지훈 역을 맡은 노지훈의 촬영 첫 스틸컷을 공개했다.

공개된 사진 속 노지훈은 스튜어드 유니폼 차림으로 누군가에게 경례하고 있다.

앞서 오디션을 통해 '연애는 귀찮지만'에 합류한 노지훈은 "뮤지컬 무대 위 연기 이후로는 처음으로 연기에 도전하게 됐다. 처음이라 많이 서툴고 부족하겠지만, 열심히 준비해서 좋은 모습 보여드리겠다"라고 합류 소감을 전했다.

'연애는 귀찮지만' 제작진은 "노지훈이 스튜어드 역을 맡아 드라마 연기에 첫 도전 한다. 우리 드라마에는 많은 2030 남녀 캐릭터들이 등장하는데, 노지훈이 분한 '지훈' 역시 2030을 대변하는 인물이다. 노지훈의 작품, 캐릭터를 향한 애정이 정말 남다르다."라고 말했다.

그러면서 "매 순간 노력하는 모습을 보여주고 있다. 가수 노지훈과는 또 다른, 연기자 노지훈에 많은 관심과 애정 부탁드린다."라고 전했다.

한편 '연애는 귀찮지만'은 배우 지현우, 김소은, 박건일, 공찬 등이 출연한다.

