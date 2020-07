동서대, 부산 ‘구포’를 확 바꾼다

북구와 미래도시 프로젝트 공동 진행 MOU 맺어

스토리텔링 기반 다양한 문화콘텐츠 개발·접목

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 북구 구포동 일대를 새로운 도시로 재생시키는 뉴딜사업에 동서대가 뛰어들었다.

동서대 사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+,링크플러스) 육성사업단은 22일 동서대 뉴밀레니엄관에서 부산 북구청과 ‘북구 뉴트로 미래도시 이:음 컬쳐 프로젝트’ 공동 진행을 위한 MOU를 체결했다고 23일 밝혔다.

문화콘텐츠 특성화를 추진하고 있는 동서대는 이번 MOU 체결을 통해 부산 북구가 진행 중인 ‘구포이음 도시재생 뉴딜사업’을 기반으로 ‘북구 뉴트로 미래도시 이:음 컬쳐 프로젝트’를 공동 진행하게 된다.

동서대 LINC+사업단은 ‘뉴트로 미래도시를 위한 스토리텔링 연구 및 제작’, ‘지역사회 혁신을 위한 북구 문화공간 디자인 설계’, ‘주민과 함께하는 Creative Design’, ‘구포 만세거리구현 실감형 IoT AR 콘텐츠’, ‘북구 새얼굴 만들기 반려동물 친화도시 캐릭터 개발’, ‘지역가치복원 영상 프로젝트’, ‘북구지역 브랜딩디자인 및 디자인 컨설팅, 북구 스토리텔링 뮤지컬 개발’ 등 다양한 세부 계획을 세웠다.

두 기관은 ‘이음컬쳐클러스터’를 구성해 2023년 말까지 프로젝트를 공동 진행한다.

이 프로젝트의 총괄 디렉터인 김수화 교수는 “지역사회에 동서대의 창의성을 심을 기회”라며 “북구와의 장기 프로젝트를 통해 구포가 부산의 핫플레이스로 거듭나기를 바란다”고 말했다.

“4차 산업혁명 기술 기반의 동서대 창의 파워가 북구를 서부산권 상업·문화예술을 선도하는 관광 거점으로 만들 것”이라고 덧붙였다.

장제국 동서대 총장은 “우리 대학이 보유한 디자인, 영화영상, IT, New Media, Mechatronics 융합 부문의 교내 인프라와 기술력을 이번 프로젝트에 지원할 계획”이라며 “부산의 원도심인 북구의 지역문화와 경제를 활성화하는 데 힘을 쏟겠다”고 말했다.

정명희 북구 구청장은 “민?관?학 협력의 좋은 성공모델인 구포맥주를 인연으로 동서대와 문화도시 북구 조성 프로젝트를 위한 첫걸음인 업무 협약을 체결해 기대가 크다”고 했다.

