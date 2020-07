유니콘, 보석 등 가상 캐릭터로 고수익…다단계 '폰지사기' 주의보

[아시아경제 조강욱 기자] #. 대구에 사는 조 모씨는 지인의 소개로 유사금융플랫폼 재테크 업체인 홀**에 회원 가입을 하고 200만원을 투자했다. 회원 가입시 가입비를 할인해주고 거래수수료 지급에 필요한 거래수단(원래는 유료)을 무료로 제공하는 프로모션이 진행되는 터였다. 하지만 이 업체는 보유한 캐릭터 판매를 위해서는 추가 구매를 해야 한다고 요구하는 등 원래 약속한대로 거래가 이뤄지지 않았다. 또 캐릭터를 마음대로 분할하거나, 프로모션으로 지급한 거래 수단을 몰수하는 등 회사가 일방적으로 거래를 진행해 투자금을 회수하지 못했다.

최근 저금리 기조하에 고수익을 원하는 투자자를 대상으로 가상 캐릭터 등을 거래하는 유사금융플랫폼 사기가 성행해 심각한 피해가 발생하고 있다며 금융당국이 주의보를 발령했다. 수익원이 전혀 없고, 신규회원의 투자금으로 기존회원의 수익을 보존하는 전형적인 '폰지사기' 형태라는 지적이다.

금융감독원은 23일 인터넷에서 캐릭터를 사고팔아 고수익을 볼 수 있다고 현혹하는 '유사금융플랫폼 재테크 사기'가 성행하고 있다며 주의를 당부했다.

금감원에 따르면 이들 업체는 동물, 건물, 유니콘, 물고기 등 캐릭터를 만들고 이를 거래할 수 있는 개인대개인(P2P), 전자상거래 플랫폼을 표방하며 혁신 재테크 기법을 활용하는 것처럼 광고하고 있다.

이 업체들은 캐릭터를 일정 기간 보유하면 자동으로 가격이 상승하도록 돼 있고 회원의 수익은 구매가격보다 더 높은 가격에 판매한 매매차익에서 발생한다고 광고했다. 거래가 반복될수록 캐릭터의 가격은 계속 상승할 수 밖에 없다면서 캐릭터 가격이 일정 금액에 도달하면 한 개의 캐릭터가 여러 개로 분할하도록 했다.

또 신규 회원을 직접 소개하는 경우 피소개자 거래 수익의 일정 비율을 인센티브로 지급하는 다단계성 마케팅 수익도 표방했다. 아울러 단체 카톡방 등을 통해 회원의 부정적 의견 및 항의를 단속하면서, 회원 이탈이 없도록 관리하는 등 전형적인 다단계 사업 행태를 보였다.

금감원은 신규 구매자가 지속적으로 유입돼야만 거래가 원활히 이뤄지며, 신규 구매자가 유입되지 않는 경우 마지막 구매자의 손해가 발생하는 전형적인 '폰지사기', '폭탄 돌리기' 형태라고 지적했다. 폰지사기는 신규 투자자의 돈으로 기존 투자자에게 배당금을 지급하는 방식의 다단계 금융사기를 일컫는 말로, 1920년대 찰스 폰지가 벌인 사기 행각에서 유래했다.

또 거래 매칭 방법이 공개되지 않아 거래가 비정상적으로 체결돼도 회원은 이 같은 내용을 정확히 알기 어려우며, 사이트에 접속해야만 거래가 가능하고 내역을 확인할 수 있어, 사이트를 갑자기 폐쇄하면 투자금 회수가 불가하다고 경고했다.

금감원은 "시중금리보다 훨씬 높은 수익을 보장한다고 할 때는 일단 사기를 의심해야 한다"며 "'나만 아는 정보'라는 지인 권유에 따라가면 다단계 투자사기 희생양이 될 수 있다는 것도 명심해야 한다"고 당부했다.

