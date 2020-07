은행, '데이터 혁신'서 활로 찾을까?…마이데이터 자회사 보유 가능

금융위, 은행업감독규정 개정

자회사 통한 마이데이터 영위 가능

'데이터 몸집 불리기' 적극 나설 듯

[아시아경제 김효진 기자] 금융당국이 은행의 본인신용정보관리업, 이른바 마이데이터 업체 자회사 보유를 허용하면서 '데이터 금융 혁신'을 향한 은행권의 발걸음이 빨라질 조짐이다.

이자수익 구조의 악화, 빅테크(대형 정보통신 기업)의 금융사업 확장 등으로 영업 환경이 급변하는 가운데 데이터 플랫폼 활성화에 따른 무한경쟁이 시작되면 은행이 쥐고 있던 기득권은 지금보다 더 퇴색할 것이란 시각이 높다.

이렇다보니 은행이 유망한 마이데이터 업체들을 적극 인수함으로써 시장을 일정부분 포섭해버리는 전략으로 활로를 모색할 수 있다는 관측이다.

23일 금융당국 및 은행권에 따르면 금융위원회는 전날 정례회의에서 은행이 금융분야 마이데이터 업체를 자회사로 보유할 수 있게 하는 내용의 은행업감독규정 개정안을 의결했다. 이에 따라 은행들은 다음달 시행되는 마이데이터 사업을 자회사를 통해서도 영위할 수 있게 됐다.

마이데이터가 출범하면 소비자는 마이데이터 업체로부터 자신에 특화된 정보관리ㆍ자산관리ㆍ신용관리 등의 서비스를 제공받게 된다. 마이데이터는 이런 점에서 '금융비서', '포켓금융'으로 불린다. 금융소비의 주도권이 금융회사에서 소비자로 넘어간다는 의미도 있다.

여러 은행이 이미 마이데이터 사업에 직접 참여하겠다는 의향을 금융당국에 밝힌 상태다. 금융당국의 이번 감독규정 개정으로 은행의 마이데이터 사업 통로가 한층 넓어진 셈이다.

마이데이터 사업을 준비중인 한 시중은행 관계자는 "일단은 산업이 어느정도 무르익어야 구체적인 판단을 할 수 있을 것"이라면서도 "금융당국이나 금융권 일각의 전망처럼 마이데이터가 대세로 자리잡을 경우 금융 판도에 커다란 변화가 생길 것이고 그에 맞춘 전략이 필요할 것"이라고 말했다.

다른 시중은행 관계자는 "자회사를 보유하는 식으로 마이데이터 사업을 확대하는 방안은 이미 중장기 검토과제로 경영계획에 올라와있다"면서 "규정이 손질되는 등 구체적인 절차가 진행된만큼 시장 상황을 좀 더 면밀히 들여다보게 될 것"이라고 설명했다.

한국금융연구원은 '2020년 은행산업 전망과 과제' 보고서에서 "마이데이터 산업이 핀테크(금융기술) 중심으로만 추진될 경우 은행은 종합적인 자산관리서비스를 제공할 수 없어 고객 접점 확보의 주도권을 상실할 가능성이 있다"고 지적했다.

이대기 한국금융연구원은 연구위원은 "핀테크 업체를 은행 비즈니스의 밸류체인으로 끌어들이거나 인수합병(M&A0 등을 통해 자회사로 전환시키는 등 경쟁자에서 협력자로 만드는 노력이 필요하다"고 조언했다.

금융권 관계자는 "은행들의 기준에 충족하는 업체가 얼마나 많이 등장하느냐가 중요해 보인다"고 말했다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr