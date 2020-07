트위터 "해킹 목표 약 130개 계정"

[아시아경제 유제훈 기자] 소셜네트워크서비스(SNS) 트위터가 유명인 계정 해킹 사건과 관련한 중간조사 결과를 발표했다. 트위터는 현재까지 해커들이 130개 계정의 해킹을 시도한 것으로 파악하고 있다.

트위터는 자체 계정을 통해 "현재까지 파악된 것으로 토대로 할 때 약 130개의 계정이 공격자(해커)들의 표적이 된 것으로 보고 있다. 해커들은 이 중 일부 계정의 제어권한을 확보해 트윗을 남긴 것으로 보인다"고 16일(현지시각) 밝혔다.

트위터는 "현재 (해킹) 영향을 받은 계정소유주들과 함께 작업 중이며, 이는 향후 며칠간 게속될 것"이라면서 "비공개 데이터들이 손상됐는지 여부를 평가중이고 확인될 경우 업데이트를 실시할 것"이라고 덧붙였다.

이번 사건은 앞서 버락 오바마 전 미국 대통령, 조 바이든 미국 민주당 대통령 선거 후보, 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO) 등 유명인사들의 트위터 계정에 비트코인을 이용한 사기글이 올라오면서 알려졌다. 트위터는 해당 사기글을 삭제하는 등 대응에 나섰지만 일부 이용자들은 11만달러(약 1억3000만원)에 상당하는 금액을 송금한 것으로 알려졌다.

트위터는 "조사가 진행되는 동안 시스템을 보호하기 위한 적극적 조치를 취하겠다"면서 "가능한 한 빨리 관련한 세부 정보를 공유할 것"이라고 밝혔다.

