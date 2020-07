이낙연 "피해고소인께 사과드린다"…진중권 "피해자로 인정할수 없다는것"

[아시아경제 원다라 기자] 이낙연 더불어민주당 의원도 박원순 서울시장 사태 피해자를 '피해 고소인'이라고 지칭하며 논란이 되고 있다.

진중권 전 동양대 교수는 15일 오후 이 의원의 페이스북 글을 인용하며, "이 의원도 2차 가해에 가담했다"면서 "절대로 피해자라고 부르지 않는다. 공식적으로는 피해자로 인정할 수 없다는 것"이라고 비판했다.

이 의원은 이 글에서 "피해를 호소하시는 고소인의 말씀을, 특히 피해를 하소연해도 아무도 들어주지 않았다는 절규를 아프게 받아들인다. 국민께서 느끼시는 실망과 분노에 공감한다"고 밝혔다. 이어 "피해 고소인과 국민 여러분께 머리숙여 사과드린다. 처절하게 성찰하겠다. 민주당과 제가 할 일을 마땅히 하겠다"고 밝혔다.

앞서 이해찬 민주당 대표도 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "국민께 송구하다"면서 "피해 호소인의 뜻에 따라 서울시가 사건 경위를 밝혀주길 바란다"고 말해 같은 비판이 제기됐다. 진 교수는 "피해 호소인이라는 사회방언을 만들어 사용하는 것은 결국 당의 입장이 '피해자는 없다, 고로 가해자는 없다는 것"이라고 지적했다.

이 의원은 내년도 서울시장 재보궐 선거에서 후보를 낼 지 여부에 대서도 언급하지 않았다. 민주당 당헌 92조2항에 따르면 '당 소속 선출직 공직자가 부정부패사건 등 중대한 잘못으로 직위를 상실해 재보궐선거를 하게 된 경우 해당 선거구에 후보를 추천하지 아니한다'로 명시돼 있지만 당 내부에선 당헌을 개정해 내년도 재보궐 선거에 후보를 내야한다는 목소리가 나오고 있다.

한편 이 의원은 향후 대책으로 "먼저 피해 고소인의 보호에 최선을 다하겠다"면서 "고소인과 가족의 안전이 지켜지고 일상이 회복되도록, 경찰과 서울시 등이 책임있게 대처해주기 바란다. 민주당도 역할을 다할것"이라고 말했다.

이어 "인권과 성평등과 성인지에 대한 당의 교육과 규율을 강화해야한다"면서 "당에 요청해 성인지교육을 상시·의무화해 공직후보 조건에 포함시키며,당 소속 자치단체장과 의원 등에 대한 전면 점검을 통해 성비위가 확인되면 합당한 조치를 취하는 등 강력히 대처하겠다"고 말했다.

그러면서 "확실한 방지대책을 세워 이행하겠다. 여성 구조 억압을 해체하는데 모든 노력을 다하겠다"면서 "향후 의정활동과 당 운영의 가장 중요한 과제로 삼아 실천하겠다"고 말했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr