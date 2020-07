카카오페이로 해외직구…'아이허브'에 결제 서비스 제공

[아시아경제 부애리 기자] 카카오페이가 세계 최대 건강제품 온라인 유통기업 '아이허브(iHerb)'에 결제 서비스를 제공한다고 15일 밝혔다.

카카오페이 사용자는 아이허브 이용 시 최초 1회 간단한 동의 절차를 거치면 카카오페이를 결제 수단으로 추가할 수 있다. 이후 등록된 카카오페이 계정으로 별도 인증 없이 쉽고 편리하게 결제할 수 있다. 모든 결제 내역은 카카오페이 어플리케이션(앱) 또는 카카오톡을 통해 실시간으로 확인 가능하다.

아이허브는 세계 최대 건강보조제품, 생활용품의 온라인 유통업체다. 약 1300여개 브랜드 3만여종 이상의 제품을 한국을 비롯한 전세계 180여개 국가로 판매하고 있다.

카카오페이는 "해외 직구 이용 증가에 따라 카카오페이도 사용자들의 편의성을 위해 해외 온라인 가맹점을 지속적으로 확대하고 있다"며 "국내외 구분 없이 사용자들이 필요한 모든 순간에 편리하고 안전한 결제 서비스를 제공하는 생활 금융 플랫폼이 되도록 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr