[아시아경제 김효진 기자] LS LS 006260 | 코스피 증권정보 현재가 36,450 전일대비 300 등락률 +0.83% 거래량 84,736 전일가 36,150 2020.07.14 15:30 장마감 close 는 자회사 LS일렉트릭이 이집트 업체 'Bombardier Transportation'과 전력ㆍ배전 시스템 공급 계약을 체결했다고 14일 공시했다.

계약금액은 907억원으로, 최근매출액의 3.9%에 해당한다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr