[아시아경제 김효진 기자] 신대양제지 신대양제지 016590 | 코스피 증권정보 현재가 53,400 전일대비 800 등락률 +1.52% 거래량 12,666 전일가 52,600 2020.07.14 15:30 장마감 close 는 주가 안정 및 주주가치 제고를 위해 자사주 20만1500주를 장내취득하기로 결정했다고 14일 공시했다.

취득예정금액은 105억9890만원, 취득예상기간은 오는 15일부터 10월14일까지다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr