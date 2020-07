[아시아경제 김효진 기자] SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 231,500 전일대비 11,000 등락률 -4.54% 거래량 723,063 전일가 242,500 2020.07.14 15:30 장마감 close 는 자회사 SK ENS가 싱가포르 LNG트레이딩 계열사(PRISM ENERGY INTERNATIONAL PTE.)의 주식 1억1460만6275주를 약 1378억원에 추가 취득한다고 14일 공시했다.

주식 취득 뒤 지분율은 100%가 된다. 주식 취득 예정일은 17일이다. SK는 이번 주식 취득의 목적이 "중국지역 LNG 인프라 투자"라고 설명했다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr