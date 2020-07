SF9 다원, 릴레이 댄스 무성의 태도 논란에 "경솔했다" 사과

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 그룹 SF9의 다원이 릴레이 댄스 안무를 건성으로 췄다는 비판이 일자 사과했다.

다원은 지난 13일 인스타그램 라이브 방송을 통해 "제가 콘텐츠 해석을 잘못한 부분이 있다. 이런 부분에 대해 여러분들이 많이 속상해하시는 것 같다. 제가 경솔했던 부분"이라고 말했다.

그는 "보시는 분들이 불편해하실 수 있다. 다음부터는 취지에 맞게 콘텐츠마다 열심히 하는 모습을 보여드리겠다. 넓은 아량으로 이해해 주시면 감사하겠다"며 사과했다.

이어 "너무 나쁘게 생각하지 말아 달라. 더 열심히 할 테니 응원 많이 해달라"고 말했다.

앞서 다원은 지난 12일 엠넷 유튜브 채널 M2에서 공개된 '여름 향기가 날 춤추게 해' 릴레이 댄스 영상에서 안무를 건성으로 추는 등 무성의한 모습이 노출돼 태도 논란이 일었다.

릴레이 댄스는 아이돌 그룹이 한 줄로 서서 릴레이로 안무를 펼치는 콘텐츠다.

한편, SF9은 미니 8집 '글로리어스' 타이틀곡 '여름 향기가 날 춤추게 해'로 활동하고 있다.

