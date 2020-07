통합당 "심상정 또 여당 눈치…초선들의 용기를 '잘못'으로 둔갑시켜"

[아시아경제 김혜민 기자] 미래통합당은 14일 심상정 정의당 대표가 자당 의원들의 고(故) 박원순 서울시장 조문거부를 사과한데 대해 "정의는 사라지고 여당 2중대를 자처하고 있다"고 비판했다.

황규환 통합당 부대변인은 이날 논평을 통해 "대체 무엇을 사과한단 말인가. 그리고 누구에게 사과한단 말인가"라며 이 같이 말했다.

황 부대변인은 "지금 사과해야할 것은 여권에서 가해지고 있는 피해자에 대한 '2차 가해'"라며 "사과해야할 대상은 오직 4년의 시간동안 홀로 고통을 겪었을 피해자"라고 쏘아붙였다.

그는 "심 대표는 공당의 대표로서, 또 피해자와 같은 여성으로서 사건의 심각성을 인지하고 진상을 규명하는데 목소리를 높여도 모자랄 판에 '당원들의 탈당'을 핑계로 여당 눈치를 보고 있다"며 "초선 의원들의 올바른 생각과 용기를 '잘못'으로 전락시켰다"고 목소리를 높였다.

황 부대변인은 이어 "심 대표는 '정의당이 단단해지고 성숙해지는 과정'이라고 궤변을 늘어놓았지만 이 행동을 성숙해지는 과정이라 생각할 사람은 아무도 없다"며 "지난해 조국 사태에서 국민들의 분노를 외면하고 선거법과 고위공직자범죄수사처(공수처)법을 사리사욕에 따라 날치기했던 정의당이다. 정치적 계산 만이 남아있는 정의당의 씁쓸한 모습을 21대 국회에서도 우리는 또다시 보고 있다"고 날을 세웠다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr