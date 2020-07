경남제약 경남제약 053950 | 코스닥 증권정보 현재가 7,700 전일대비 60 등락률 -0.77% 거래량 126,978 전일가 7,760 2020.07.13 15:30 장마감 close 은 서울특별시 강남구 논현동의 라이브플렉스타워 양수를 결정했다고 13일 공시했다. 양수 금액은 410억원이다. 목적은 중장기적인 사업 안정성 및 자산운용의 효율성 제고다.

