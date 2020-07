목포해경, 여객선 승객 지갑 훔친 절도범 구속

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 여객선을 무임 승선해 승객의 지갑을 훔친 60대가 절도와 사기 등의 혐의로 해경에 의해 구속됐다.

목포해양경찰서(총경 정영진)는 지난 1일 목포에서 신안군 신의도로 가는 여객선 선실에서 승객의 현금과 체크카드 등이 들어 있는 지갑을 훔친 후 여섯 차례에 걸쳐 금반지와 의류 등을 구입한 A 씨(61)를 10일 긴급체포해 구속했다고 13일 밝혔다.

목포해경에 따르면 A 씨는 자신의 인적사항을 승객명부에 남기지 않기 위해 여객선에 무임승선한 후 객실에서 잠을 자는 승객을 범행대상으로 삼는 치밀함을 보였으나 신고접수 후 여객선터미널과 체크카드 사용처의 CCTV영상을 이용해 이동 경로를 신속하게 분석한 해경에 의해 덜미가 잡혔다.

수사관계자는 “A 씨가 일정한 주거 없이 떠돌이 생활을 했던 것으로 보아 생활비 등을 마련하기 위해 추가로 저지른 범죄가 더 있을 것으로 보고 수사를 확대할 방침이다”고 말했다.

목포해경 관계자는 “여객선 이용수요가 증가하는 여름 휴가철을 맞아 승객들을 대상으로 유사 범죄가 늘어날 수 있다”며 “여객선 이용 시 개인 소지품 관리를 철저히 할 것”을 당부했다.

