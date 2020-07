곡성군, 온라인 창업지원 플랫폼 ‘곡성창업둥지’ 구축

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 곡성군은 예비창업자들이 창업에 필요한 정보를 쉽게 접할 수 있도록 온라인 창업지원 플랫폼 ‘곡성창업둥지’을 구축했다고 13일 밝혔다.

플랫폼에서는 곡성군과 타 기관에서 제공하는 소상공인 정책사업 및 지원사업 정보가 제공된다. 또 창업 교육과 지역업체 및 제품에 대한 정보도 한눈에 파악할 수 있다.

플랫폼은 홈페이지를 기본으로 젊은 층이 선호하는 페이스북과 블로그도 개설해 다양한 채널로 접근할 수 있게 했다. 아울러 맞춤형 창업 정보를 받아볼 수 있는 카카오톡 채널(곡성창업둥지)도 문을 열었다.

곡성군은 지난 6일 곡성읍 시가지에 소상공인 희망센터를 개소해 종합상담 서비스를 제공하고 있다.

센터에서는 예비창업자와 기존 창업자를 위해 찾아가는 개별 맞춤형 컨설팅과 멘토링을 진행하고 있다.

군 관계자는 “센터와 이번 곡성창업둥지 온라인 플랫폼이 시너지 효과를 불러일으킴으로써 지역 예비 창업자들과 소상공인들에게 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

