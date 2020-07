AHC '쿨링·톤업 마스크팩', 르씨 'P7 3종', 비욘드 '덤보 에디션'[뷰티新]

[컬처&라이프부 최정화 기자] ▷세 우먼 파워가 뭉쳤다! '제이스킨코리아'가 프로바이오틱스 전문 화장품 브랜드 '르씨'를 런칭하고 첫 번째 라인업 'P7 3종'을 공개했다. ▷AHC가 올 여름 피부를 즉각 진정시키고 톤업해줄 '홈에스테틱 마스크팩'을 출시했다. ▷'비욘드'가 디즈니와 협업해 소장각 자극하는 '덤보 에디션'을 선보인다.

세 여성이 만든 '르씨' P7 라인 3종 런칭

'제이스킨 코리아'가 프로바이오틱스 전문 화장품 브랜드 ‘르씨’(LECCI)를 런칭해 첫 번째 라인업을 공개했다.

르씨가 선보이는 첫 번째 구성은 7가지 제품 철학이 담긴 P7 라인의 미라클 마스크 팩, 폼클린, 미스트 3종이다. 르씨 P7라인 3종 제품은 독일 프랑크푸르트 전통 사워크라우트에서 추출한 프로바이오틱스 성분을 담았다.

제이스킨 코리아의 주현정 대표를 비롯해, 샤넬 디자이너 칼라거펠트의 사진전과 폴스미스 특별전 기획한 크리에이티브 디렉터 김화정 본부장, 하티스와 키박으로 유명한 박희정 마케팅본부장 등 세 여성이 르씨 런칭에 참여했다.

AHC, 즉각 쿨링 톤업하는 마스크팩 출시

에스테틱 노하우를 담은 컨템포러리 화장품 브랜드 'AHC'가 즉각적인 쿨링·수분공급·톤업 효과를 선사하는 홈 에스테틱 마스크팩 ‘에스떼 휘핑 시너지 부스팅 마스크’를 출시했다.

AHC ‘에스떼 휘핑 시너지 부스팅 마스크’는 수분 압축 에센스인 ‘부스팅 워터’와 생기 집중 파우더인 ‘부스팅 파우더’를 혼합하는 순간 탱글탱글하게 휘핑 제형으로 부풀어 올라, 피부에 도포하면 열오른 피부를 빠르게 진정시켜주고 수분과 생기를 충전해주는 워시 오프 마스크이다.

더운 날씨에 마스크 착용까지 더해져 더욱 열오르고 자극받은 피부에 이 마스크팩 하나면 살얼음 셔벗을 올린 듯 시원하게 피부의 열감을 낮춰주고 집에서도 에스테틱 관리를 받은 것처럼 간편하게 촉촉하고 생기있는 피부로 가꿀 수 있다.

"이 귀여움 소장 각!" 비욘드X디즈니 엔젤키즈 덤보 에디션 2종 출시

스킨 릴리프 뷰티 브랜드 비욘드(BEYOND)에서 아이들에게 순하고 즐거운 목욕 시간을 선사해주는 디즈니 ‘덤보(Dumbo)’와의 콜라보 에디션, ‘엔젤키즈 덤보 에디션’을 출시한다.

비욘드X디즈니 ‘엔젤키즈 덤보 에디션’은 디즈니의 아기코끼리 캐릭터 ‘덤보’의 모습을 입체적으로 담아낸 사랑스러운 패키지 디자인으로 씻기 싫어하는 아이들의 목욕시간마저 즐거운 놀이 시간으로 바꿔준다. 특히 귀여운 덤보 캐릭터를 패키지에 담아 소장 가치를 높였고, 용량을 업그레이드해 가성비까지 잡았다.

‘샴푸’와 ‘바디워시’ 2종으로 구성된 ‘엔젤키즈 덤보 에디션’은 풍부한 씨앗 추출물을 가득 담아낸 ‘에코 쉴드 포뮬러 EX’를 공통으로 함유했다. 또한, 설페이트계 계면활성제를 포함한 8가지 화학 성분을 첨가하지 않아 민감한 아이 두피 및 바디 피부를 순하고 깨끗하게 세정한다. 여기에 달콤한 복숭아와 상큼한 시트러스가 어우러진 사랑스러운 후르츠 향으로 덤보와의 목욕 시간을 한층 기분 좋게 해준다.

