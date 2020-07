KCGS, LG화학·신라젠 등 10개사 ESG등급 하향조정

[아시아경제 이민지 기자] 한국기업지배구조원(KCGS)은 지난 8일 ESG 등급위원회를 개최해 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 537,000 전일대비 8,000 등락률 +1.51% 거래량 232,306 전일가 529,000 2020.07.13 13:27 장중(20분지연) close , 신라젠 신라젠 215600 | 코스닥 증권정보 현재가 12,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,100 2020.07.13 00:00 장중(20분지연) close , 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 5,710 전일대비 190 등락률 +3.44% 거래량 4,962,640 전일가 5,520 2020.07.13 13:27 장중(20분지연) close 등 10개사의 ESG 등급을 하향 조정했다고 10일 밝혔다. 이는 2020년 4월 2차 ESG 등급 조정 이후 올 2분기 동안 확인된 ESG 위험을 반영한 것이다.

ESG 등급은 S, A+, A, B+, B, C, D 7등급으로 구분된다. 3차 등급 조정 결과, 환경경영(E)·사회책임경영(S)·지배구조(G) 위험이 발생해 등급이 하향된 회사는 각각 1사, 4사, 6사로 나타났다.

환경경영 분야에선 LG화학이 인도 공장 가스 누출사고 영향을 반영해 C에서 D로 조정됐다.

사회책임경영 분야에선 LG화학, 삼성중공업, 한익스프레스, 신성통상의 등급이 하향 조정됐다. 삼성중공업 관행적인 불공정 하도급 거래 행위가 이뤄졌다는 판단에 A에서 B+로 조정됐다. 한익스프레스는 이천 물류 창고 화재 영향이 반영돼 B에서 C로 낮아졌다.

지배구조 부문에선 국제약품, 신라젠, 에스엘, 유양디앤유, 이니텍, 이수화학 등 6곳의 등급이 조정됐다. 신라젠은 문은상 전 대표이사가 배임 혐의로 기소돼 B+에서 B로 내렸다.

KCGS 관계자는 "개별 등급 조정에 따라 6개사의 통합등급이 한 단계 하락했다"며 "ESG 등급 조정 빈도를 반기 1회에서 분기 1회로 확대해 다음 등급 조정은 10월에 이뤄질 것"이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr