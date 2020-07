한화 '완판 행진' 포레나, 8~9월 전남 순천·경기 양평에 분양

[아시아경제 임온유 기자] 한화건설이 프리미엄 브랜드 ‘포레나’를 적용한 아파트를 전남 순천과 경기 양평에 선보인다. 포레나는 한화건설이 지난해 선보인 이후 6개 분양단지 연속 완판과 미분양 제로(0)로 화제가 되고 있는 주거브랜드다.

한화건설은 13일 "순천과 양평에서 각각 처음으로 공급되는 포레나 단지인 만큼, 차별화된 디자인과 상품을 적용해 각 지역의 랜드마크 아파트로 완성하겠다"고 밝혔다.

내달 분양하는 포레나 순천은 전라남도 순천시 서면 선평리 337-3 일원에 들어서며 지하2층~지상 18층, 아파트 9개동, 613 가구 규모이다. 주택형(전용면적 기준)은 ▲84A㎡ 246가구 ▲84B㎡ 265가구 ▲101㎡ 67가구 ▲119㎡ 35가구로 구성된다.

포레나 순천은 동천 및 강청수변공원을 접한 쾌적한 자연환경으로 지역 내에서 높은 기대를 받고 있다. 백강로, 순천 IC, KTX 순천역 등이 인근에 위치해 교통망이 우수하며 홈플러스, 하나로마트, NC백화점 등의 이용도 편리하다. 특히 동천을 중심으로 포레나 순천 인근에 새 아파트들이 신주거타운을 형성하고 있어 미래가치도 기대되고 있다.

9월 분양 예정인 포레나 양평은 경기도 양평군 양평읍 창대리 650-2 일원에 들어서며 지하2층 ~ 지상 24층, 7개동, 총 438가구(예정) 규모이다. 주택형은 59 ~ 84㎡로 모두 선호도가 높은 중소형 아파트로 구성된다.

포레나 양평은 반경 1km 이내 경의중앙선 및 KTX 양평역과 양평버스터미널이 위치해 있어 우수한 교통환경을 자랑한다. 또한 양평동초등학교, 양평고등학교를 비롯한 초중고교, 각종 마트가 인근 거리에 있다.

개발호재도 풍부하다. 현재 예비타당성 조사가 진행 중인 송파-양평간 고속도로가 본격화되면 향후 양평에서 서울까지 차량으로 15분대 돌파가 예상되어 서울 접근성이 대폭 개선될 것으로 기대된다. 양평~이천구간을 잇는 제2외곽순환고속도로 공사도 진행되고 있다.

한화건설 관계자는 "포레나 순천과 포레나 양평이 들어서는 두 지역은 정부가 발표한 조정대상지역에 포함되지 않아 비교적 부동산 규제가 덜한 점도 주목할 만 하다"고 덧붙였다.

한화건설은 하반기에 수원과 인천 등지에서 계속 분양을 이어 나갈 계획이며, 올해까지 포레나 단지 2만 가구 달성을 예상하고 있다.

