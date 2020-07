사용후핵연료 중장기대책 1차토론회 마감

[아시아경제 문채석 기자]사용후핵연료 관리정책 재검토위원회는 사용후핵연료 중장기 관리방안 시민참여단 1차 종합토론회를 12일 마쳤다고 밝혔다.

1차 토론회는 지난 10~12일까지 사흘간 열렸다.

토론회는 전국 13개 지역에서 온라인 원격 화상회의로 52개 분임조로 나눠 진행했다.

시민참여단은 온라인 발표와 패널토론, 분임토론 등 모든 숙의토론 과정에 참여했다.

토론회엔 과학기술계와 시민사회계 인사가 함께 참여했다.

이들은 사용후핵연료 관리원칙과 관리 시나리오 등 의제별로 객관적인 전문가 발표와 열띤 패널 토론을 했다.

1차 토론회 발표·토론 영상은 이번주 재검토위 홈페이지에 공개한다.

단, 시민참여단 영상·토론내용은 공개하지 않는다. 개인정보 보호·숙의 과정에 부적절한 영향을 배제하고 공정성을 확보하기 위해서다.

김소영 재검토위 위원장은 "재검토위는 다음달 사용후핵연료 관리방안에 대한 정책결정체계, 부지선정 절차 등에 대한 2차 종합토론회를 열 예정"이라며 "시민참여형 공론조사 외에도 미래세대워크숍, 공개 TV 토론회, 일반국민 설문조사 등을 통해 사회적 수용성이 높은 사용후핵연료 정책을 마련하겠다"고 말했다.

