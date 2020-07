[아시아경제 최동현 기자] 문재인 대통령이 11일 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 마련된 '6ㆍ25 전쟁영웅' 백선엽 장군(예비역 육군 대장) 빈소에 조화를 보내 애도의 뜻을 표했다.

이는 무공훈장 수훈자 사망시 대통령의 조화를 보내도록 한 조치에 따른 것이라고 청와대는 전했다.

백 장군은 생전 태극무공훈장(2회), 을지무공훈장, 충무무공훈장 등을 받았다.

다만 문 대통령이 조화를 보낸 은이 단순히 정부가 규정한 무공훈장 수훈자 사망 시 혜택만을 고려한 것은 아니라는 게 청와대의 입장이다.

