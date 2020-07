러시아, 코로나19 신규 확진 6635명…누적 71만명 웃돌아

[아시아경제 김유리 기자] 러시아의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 하루 신규 확진자 수가 보름째 6000명대를 이어가면서 누적 확진자는 71만명을 넘어었다. 이는 누적 확진자 기준 미국, 브라질, 인도에 이어 세계 4위 수준이다.

러시아 방역당국은 10일(현지시간) "지난 하루 동안 수도 모스크바를 포함한 전국에서 6635명이 신규 확진됐다"며 "누적 확진자 수는 71만3936명으로 늘었다"고 밝혔다. 코로나19 사망자는 하루 동안 174명이 증가해 1만1017명으로 늘었다.

러시아에선 5월 초 하루 확진자 수가 1만1000명을 넘기도 했으나 이후 점차 하락세에 접어들면서 지난달 26일 6000명대(6800명)가 됐다. 이후 추가 감소 없이 6000명대 수준을 유지하고 있다.

모스크바의 신규 확진자는 637명으로 누적 확진자가 22만8000명이 됐다.

한편 완치자 역시 지난 하루 7752명이 퇴원하면서 총 48만9068명이 됐다. 완치율은 68% 수준이다.

