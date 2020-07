방탄소년단 '피 땀 눈물' 뮤비 6억뷰 달성…통산 7번째 기록

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 뮤직비디오가 또 6억뷰를 돌파했다.

소속사 빅히트엔터테인먼트는 2016년 10월 공개된 방탄소년단의 '피 땀 눈물' 뮤직비디오가 10일 새벽 5시께 유튜브에서 조회수 6억건을 넘겼다고 이날 밝혔다.

방탄소년단의 'DNA', '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv), '페이크 러브'(FAKE LOVE), '불타오르네' 등 뮤직비디오도 6억뷰를 넘겼는데 이번에 '피 땀 눈물'이 일곱번째로 6억뷰를 돌파했다.

방탄소년단 정규 2집 '윙스'(WINGS)의 타이틀곡인 '피 땀 눈물'은 뭄바톤 트랩 장르의 곡인데 유혹에 빠진 청춘의 갈등과 성장을 표현해 냈다.

'윙스'는 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 26위를 차지하며 당시 한국 가수로는 최고 순위를 기록했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr