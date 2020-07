[아시아경제 김흥순 기자] 강원랜드 강원랜드 035250 | 코스피 증권정보 현재가 23,150 전일대비 50 등락률 -0.22% 거래량 784,158 전일가 23,200 2020.07.09 15:30 장마감 close 가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세를 고려해 카지노 일반영업장 휴장을 오는 20일 오전 6시까지 다시 연장하기로 했다.

강원랜드는 9일 본사 사옥에서 코로나19와 관련한 비상대책회의를 열고 이 같이 결정했다. 당초 오는 13일 오전 6시까지 휴장이었으나 이를 1주일 더 연장했다.

카지노 일반영업장의 운영 일정은 코로나19 확산 추이와 방역당국의 대응수준 등을 종합적으로 검토해 추후 결정될 예정이다. 강원랜드는 카지노 일반영업장에 대해 지난 2월23일 긴급 임시휴장을 결정한 이후 5개월 가까이 휴장을 이어오고 있다.

