SKT 대리점·기지국이 지진 감지…"관측 보조장비로 활용"(종합)

SK텔레콤·기상청·경북대, '지진관측 네트워크' 시범 구축

6만원대 플러그형 센서 설치…일반 진동과 지진 구분

[아시아경제 한진주 기자] SK텔레콤이 기지국과 대리점 3000곳에 지진을 감지할 수 있는 센서를 장착한다. 저렴한 비용으로 촘촘하게 수집한 데이터를 바탕으로 기상청과 협력해 지진 정보 서비스에 활용하는 방안을 모색한다.

9일 SK텔레콤은 경기도 화성시 소재 한국에스지에스 동탄시험소에서 기상청, 경북대학교와 함께 모의 지진 시험을 진행했다. 규모 6.0 이상 지진과 유사한 진동을 발생시켜 기지국에 설치한 센서로부터 진동 데이터를 수집하는 과정을 시연했다. 모의 지진 장비가 규모 6.0 수준으로 움직이자 기지국 장비가 흔들렸고, 기지국 장비에 설치된 센서가 진동을 인식해 모니터에는 파동이 표시됐다.

기상청은 338개 지진관측소에서 지진 정보를 수집하고 지진이 관측되면 7~25초 내에 지진조기경보를 발령한다. 지진파는 여러가지 형태가 있는데 이중 P파(1차파)가 먼저 전파되고 P파가 도착한 후 2차로 P파가 전파된다. 지진조기경보서비스는 P파를 먼저 관측해 S파가 도달하기 전에 발령된다. S파 진동을 느끼기 전에 재난문자를 받을 수 있게 된다. 통상 지진파(S파) 도착까지 걸리는 시간이 5초라면 책상 아래 등 근거리 대피가 가능하고, 10초 이상이면 건물 밖 대피도 가능하다.

기상청이 지진을 분석하는데 활용하는 데이터는 지진관측소에서 수집한다. 관측소에서 사용하는 장비는 고성능인만큼 비용도 비싸다. 가속도계와 속도계라는 두 개의 센서를 설치하는데 드는 비용은 2억원에 달한다. 지진관측장비를 설치하려면 광센서 성능 등이 엄격한 기준을 충족해야만 한다. 국내에서는 약 18km마다 관측소가 설치돼있다. 2016년 경주 지진 이후 국내 지진 발생 횟수가 늘고 있다. 지난해 한반도에서 규모 2.0 이상 지진은 총 88회였다.

권영우 경북대 컴퓨터학부 교수는 "작은 센서와 사물인터넷(IoT) 기술, 클라우드를 활용하면 정확도가 다소 떨어지더라도 지진조기경보서비스를 보완할 수 있을 것이라 생각해 연구를 시작했다"며 "지진감지 센서의 성능을 분석해보니 10km 이내에 규모 3.0 이상 지진을 충분히 감지할 수 있었다"고 말했다.

SK텔레콤이 만든 소형가속도센서는 220V 플러그에 꽂는 형태로 한 뼘 크기다. 관측소에서 사용하는 장비에 비해 정확도는 낮지만 대당 가격은 6만원대에 불과하고 설치하기도 편리하다. 초당 100회의 진동 데이터를 수집하고 일반 진동과 지진을 구분해낸다. SK텔레콤은 기상청, 경북대와 함께 한반도 지진탐지·경보체계와 연계할 수 있는 '지진관측 네트워크'를 시범 구축한다.

이지민 기상청 지진화산연구과 연구관은 "지진관측장비를 설치하려면 여러 조건을 만족해야하는데 SKT가 개발한 소형가속도센서는 저가임에도 기지국에 조밀하게 설치해서 운영할 수 있고 기지국 주변 정보를 상세하게 측정할 수 있다"고 설명했다.

SK텔레콤은 3000개 대리점·기지국에 구축한 지진감지센서를 전국 파출소·초등학교에도 설치해 연내 8000곳까지 확대할 계획이다. 이렇게 구축한 지진관측네트워크를 기상청의 지진 관측 보조 장비로 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있다. SK텔레콤과 기상청, 경북대는 2021년까지 국가 지진대응체계 고도화 연구를 추진한다. 현재는 연구단계지만 SKT의 센서로 수집한 정보의 정확도 등이 일정 기준을 충족하면 민관이 협력한 지진정보 서비스 구축도 가능해질 것으로 예상된다.

SK텔레콤은 지진감지센서로 관측되는 24시간 실시간 진동 데이터, 기압 등을 SKT 수집서버(EQMS)로 분류해 기상청에 보낸다. 기상청은 제공받은 진동 데이터를 국가 지진관측망과 융합해 진도정보생산, 지진조기경보 분석 등에 활용할 수 있도록 연구를 진행하고 있다.

이지민 기상청 연구관은 "실질적으로 조기경보를 제대로 전달하려면 양질의 관측장비가 필요하고 정밀한 관측도 중요하다. 센서를 실제 지진관측에 활용하는 것은 내년에 연구가 끝난 후에 검토할 것"이라며 "오경보가 발생하지않는 한도 내에서 신속하게 지진 조기경보를 할 때 아직까지 해당 센서에서 신뢰성이 확보되지 않았다"고 설명했다.

