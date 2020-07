이마트24, 티머니·캐시비와 손잡고 반값 할인 프로모션 진행

[아시아경제 이승진 기자] 이마트24가 티머니·캐시비와 손잡고 비식품 190여 개 품목을 선불식 교통카드로 결제 시 반값에 구매할 수 있는 할인 프로모션을 진행한다고 9일 밝혔다.

이마트24는 지난 5월 생활 속 거리두기 체계로 전환된 이후 교통카드 충전금액이 증가함에 따라 선불식 교통카드 이용 고객이 알뜰하게 상품을 구매할 수 있도록 이번 프로모션을 기획했으며, 다음달 8일까지 진행한다.

이마트24가 올해 교통카드 충전 금액을 살펴본 결과 5, 6월 교통카드 충전 금액은 전년 동기간 대비 -27.4%, -1.2%로 회복세를 보이는 것으로 나타났다.

이마트24는 선불식 교통카드 이용 빈도가 높은 청소년이 많이 찾는 볼펜, 샤프 등 문구용품의 비중을 115개 품목으로 늘려 행사를 준비했다. 최근 수요가 높은 손세정제, 물티슈 등 위생용품 31개 품목과 풋커버, 선케어 용품 등 여름 시즌 상품 15개 품목도 판매한다.

티머니(티머니카드/모바일티머니/티머니페이)로 문구용품 115개, 휴대용 티슈 6개 , 물티슈 24개 등 총 145개 품목 결제 시 50% 할인 혜택을 받을 수 있다.

손세정제 2개, 선케어 용품 9개, 풋커버 6개, 패션잡화 29개 등 총 46개 품목은 캐시비 교통카드(캐시비카드/모바일캐시비)로 결제 시 50% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

행사 상품 192개 품목 중 1+1, 2+1 상품에 대해서도 50% 할인이 적용되며, KT 멤버십 할인도 추가로 받을 수 있다. 일 할인 한도 또한 8000원으로 매일 최대 1만 6000원까지 구매 가능하다.

윤훈희 이마트24 비식품팀 바이어는 “기존 편의점 업계의 교통카드 연계 프로모션 대비 할인율을 대폭 강화한 역대급 행사인 만큼 고객의 높은 호응이 예상된다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr