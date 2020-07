CNN, "北 월로리 핵시설 활동 포착"(종합)

핵탄두 제조 의심시설

차량 움직임 등 활발

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 CNN 방송이 최근 입수한 민간 위성사진에서 북한이 핵탄두에 제조에 활용되는 것으로 의심되는 시설의 활동이 포착됐다고 8일(현지시간) 보도했다.

CNN방송이 확보한 사진은 민간위성업체 플래닛랩스가 촬영하고 미들베리국제문제연구소가 분석한 것이다.

해당 사진에 포착된 시설은 평양 인근 월로리에 위치하고 있다. 이 시설은 이전에 공개되지 않았던 것으로 전문가들이 핵탄두 제조와 관련 된 것으로 추정해왔던 곳이라고 CNN은 전했다. CNN은 이 시설이 북한 핵 프로그램과 연계된 것으로 보인다고 주장했다.

제프리 루이스 미들베리 국제연구소 교수는 "이 시설이 핵시설이라고 볼 수 있는 모든 징후를 가지고 있다"고 설명했다. 그는 "자동차, 트럭, 컨테이너 등의 활동이 이 공장이 매우 활발하게 가동되고 있음을 보여준다. 이 시설은 가동 속도를 늦추지 않았고 여전히 핵무기를 만들고 있다"고 평가했다.

CNN은 지난 2015년 제임스 마틴 비확산연구센터 연구진이 이 시설을 확인했지만 북한 핵 프로그램 내에서의 역할을 특정할 수 없다는 이유로 외부로 밝히지 않았다고 소개했다.

이날 CNN 방송의 보도는 하루전 도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장과 4번째 북미 정상회담을 할 수 있다고 언급한 후 나왔다. 스티븐 비건 미 국무부 부장관겸 대북 특별대표도 한국을 방문하고 있다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr