[아시아경제 김봉주 인턴기자] 방송인 겸 패션사업가 김준희가 해변에서 수영복을 입고 몸매를 드러냈다.

김준희는 8일 자신의 인스타그럼 계정에 바다가 보이는 풍경 속 원피스를 입고 포즈를 취한 사진을 올렸다.

최근 김준희는 자신의 몸무게가 54kg였지만 51.9kg가 됐다고 밝힌 바 있다.

한편, 김준희는 지난 5월 연하이자 비연예인 사업가 남자친구와 제주도에서 결혼식을 치렀다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr