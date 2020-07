홍콩에 이어 티베트로… 점점 커지는 미·중 갈등

[아시아경제 이춘희 기자] 미·중 갈등의 불씨가 홍콩에 이어 티베트로 옮겨붙고 있다. 중국이 미국인의 티베트 지역 방문을 막아서자 양국이 상대방 인사들의 비자를 제한하며 정면 충돌한 것이다.

마이크 폼페이오 미국 국무장관은 7일(현지시간) 성명을 통해 "미국은 중국으로부터 공정하고 투명하며 상호적인 대우를 추구한다"며 "불행히도 중국은 미국 외교관과 다른 관리, 언론인, 관광객의 티베트 자치구 및 다른 티베트 지역 방문을 조직적으로 막아온 반면 중국 공산당 관리들과 중국 국민은 미국에 훨씬 더 많이 접근하는 것을 즐기고 있다"고 말했다.

폼페이오 장관은 이어 "따라서 오늘 나는 2018년 (제정된) 티베트 상호 접근법에 따라 티베트 지역에 대한 외국인의 접근과 관련된 정책의 수립이나 집행에 실질적으로 관여하는 중국 정부와 공산당 관리들에 대한 비자 제한을 발표한다"고 발표했다. 그는 "(티베트에서) 중국 공산당의 인권 침해뿐만 아니라 아시아 주요 강의 수원 근처에서 중국의 환경 악화 방지 실패를 고려할 때 티베트 지역에 대한 접근은 지역 안정에 점점 더 필수적"이라고 강조했다.

폼페이오 장관은 미국이 "티베트 공동체의 경제 발전과 환경 보전, 인도주의 여건을 진전시키기 위해 계속 노력할 것"이라면서 미국은 티베트인들의 의미 있는 자치권을 지지하고 기본적 인권에 대한 존중과 고유한 정체성 보존에 전념하고 있다고도 말했다. 이어 그는 "진정한 상호주의의 정신으로 우리는 미국 의회와 긴밀히 협력해 미국 시민이 티베트 자치구 및 다른 티베트 지역을 포함한 중국의 모든 지역에 완전히 접근할 수 있도록 할 것"이라고 덧붙였다.

이에 중국도 즉각 상응 조치에 나섰다. 자오리젠 중국 외교부 대변인은 8일 정례브리핑을 통해 "미국의 잘못된 행동에 대해 중국은 티베트 문제에서 나쁜 행동을 보였던 미국 인사들에 대해 비자를 제한하기로 결정했다"고 밝혔다.

자오 대변인은 "중국은 미국의 조치에 단호히 반대한다"면서 미국이 내정간섭을 즉각 중단하고 양국 관계를 더 악화시키는 일을 멈춰야 한다고 촉구했다. 그는 이어 매해 많은 외국인이 티베트를 방문한다며 "티베트의 특수한 지리와 기후 조건을 고려하면 법에 따라 외국인의 티베트 방문을 관리하는 조치는 합당하다"고 주장했다.

