전북교육청, 새만금 세계스카우트잼버리 국가대표 출범식

[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 2023 세계 스카우트 잼버리 성공 개최를 위한 ‘잼버리 국가대표’가 출범했다.

8일 전북교육청은 ‘제1기 잼버리 국가대표 출범식’을 갖고, 새만금 세계스카우트잼버리 성공 개최를 위한 본격적인 활동에 나선다고 밝혔다.

이날 출범식에는 잼버리 국가대표로 선발된 초5~고3 학생 70여 명과 학부모, 지도자 등이 참석해 첫 출발을 축하했다.

‘잼버리 국가대표’는 대한민국 글로벌 잼버리 국가대표 홍보대사로서 잼버리에 대한 관심도를 높이고, 적극적 홍보를 통한 스카우트 참가 대원 증원 등의 역할을 맡게 된다.

또한 각종 국제 교류 행사와 지역행사 등에 참여해 잼버리 홍보 활동을 펼치고, 도내 14개 시·군에서 발굴하고 있는 체험 프로그램 및 야영활동에 참여할 수 있는 기회가 주어진다.

도교육청 관계자는 “잼버리 국가대표들은 2023 새만금 세계 스카우트 잼버리에 대한 관심을 높이고, 대회 시까지 홍보대사 역할을 하게 된다”면서 “다양한 지역·연령별 대원의 경험을 공유하면서 유대감을 쌓고, 의사 소통 능력 및 다양한 문화 포용 능력을 키울 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

