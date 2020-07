대웅제약, 필리핀서 코로나 치료제 임상계획 제출

[아시아경제 조현의 기자] 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 107,500 전일대비 3,000 등락률 -2.71% 거래량 517,739 전일가 110,500 2020.07.08 14:24 장중(20분지연) close 은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 치료제 개발을 위해 필리핀 식품의약품안전처(FDA)에 'DWRX2003'의 임상시험계획서(IND)를 제출했다고 8일 밝혔다.

대웅제약에 따르면 DWRX2003은 코로나19 감염 동물을 대상으로 한 체내 효능시험에서 콧물과 폐 조직 내 바이러스 역가 감소 효과가 확인됐다. 염증성 사이토카인 분비가 억제돼 폐 조직에서의 염증 예방 효과도 나타났다.

대웅제약은 필리핀 식약처로부터 시험승인을 얻으면 현지에서 임상 1상에 착수할 예정이다.

앞서 지난 5월 인도 중앙의약품표준관리국(CDSCO)에도 IND를 제출했고 이달 중 승인을 받을 것으로 기대한다. 해당 임상 결과는 미국과 유럽 등 백인 인종에서의 임상시험 결과가 필요한 선진국에서의 허가를 위한 제출 자료로 활용될 예정이다.

전승호 대웅제약 사장은 "대웅제약의 지사 진출국 중심으로 글로벌 연구개발 인프라를 총동원해 코로나19 치료제 DWRX2003의 임상시험을 빠르게 진행하고자 한다"고 말했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr