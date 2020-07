빌라 들어가는 여성 뒤따라가 성추행한 40대 남성 구속

[아시아경제 민준영 인턴기자] 대낮에 귀가 중인 여성을 뒤따라가 성추행한 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

부천 원미경찰서는 성폭력처벌법상 주거침임강제추행 혐의로 40대 남성 A 씨를 붙잡아 조사하고 있다고 7일 밝혔다.

A 씨는 지난 2일 오전 11시50분께 부천의 한 빌라로 귀가 중이던 40대 여성 B 씨를 뒤따라가 성추행한 혐의를 받고 있다.

경찰에 따르면 A 씨는 당시 B 씨가 빌라 출입 비밀번호를 누르고 내부로 들어가자 곧바로 뒤따라 들어가 범행을 저지른 뒤 달아났다.

B 씨는 곧바로 A 씨를 쫓아갔지만 붙잡지 못했다.

신고를 받고 출동한 경찰은 빌라 폐쇄회로(CC)TV 영상을 통해 A 씨가 흰색 반소매 티셔츠를 입고 마스크와 배낭을 착용한 모습을 확인했다.

경찰은 A 씨의 행적을 따라 신원 추적에 나섰고, 수사를 벌이다가 이날 인근 지역에서 A 씨를 검거했다.

경찰은 A 씨를 상대로 자세한 사건 경위를 조사 중이다.

