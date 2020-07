홍 부총리 주재 녹실회의서 '부동산 보완대책' 논의

[아시아경제 이광호 기자]정부가 다주택자 부담을 강화하고 서민·실수요자 보호에 초점을 맞춘 부동산 대책을 논의했다.

정부는 7일 정부서울청사에서 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 관계장관회의(녹실회의)를 열고 이 같은 내용의 부동산 보완대책 추진방향을 토의했다.

회의에는 홍 부총리를 비롯해 김현미 국토교통부 장관, 구윤철 국무조정실장, 손병두 금융위원회 부위원장, 이호승 청와대 경제수석이 참석했다.

기재부 관계자는 "회의에서는 다주택자 부담을 강화하고 서민·실수요자를 보호한다는 원칙하에 다양한 방안이 논의됐다"며 "향후 관계부처 협의 등을 지속 추진해 나갈 계획"이라고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr