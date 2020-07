독도 '바다사막화' 가속화…해수부, 주변해역 해양생태계 개선사업 추진

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 해양수산부는 바다의 사막화로 불리는 '갯녹음'으로부터 독도의 해조숲을 보호하고 해양생물 다양성을 확보하기 위해 올해도 독도 주변해역의 해양생태계 개선사업을 시행한다고 7일 밝혔다.

2018년 국가해양생태계종합조사 결과에 따르면 독도에는 약 322종의 다양한 해양생물이 서식하고 있다. 특히 해양생물의 서식지 역할을 하는 감태, 대황 등 대형 갈조류를 포함해 약 68종의 해조류가 독도에 서식하는 등 단위면적당 생물량이 국내 최고 수준이다.

하지만 독도 주변해역에서 해조류를 섭식하는 둥근성게의 이상증식과 암반을 하얗게 덮는 석회조류의 확산으로 갯녹음 현상이 가속화되고 있어 해양생물의 다양성 감소와 해양생태계 균형의 훼손이 우려되는 상황이다.

이에 해수부는 해양환경공단, 한국수산자원공단, 경상북도(울릉군) 등과 함께 2015년부터 독도 해양생물다양성 회복사업을 시행하고 있다. 지난해까지 약 12.8t의 성게를 제거했다. 이 결과 성게 평균밀도가 제거 전인 지난해 4월 1㎡당 2.25개체에서 제거 후인 같은해 9월 ㎡당 0.75개체로 줄었다.

해수부는 올해도 2회에 걸쳐 수중 성게 제거작업을 실시하고, 사전·사후 모니터링을 통해 그 개선효과를 확인할 계획이다. 지난 5월 사전 모니터링 후 6월에 1차 성게 제거작업을 마쳤으며, 이달 8일에 2차 성게 제거작업을 실시한 후 9월경 사후 모니터링을 실시할 예정이다.

또 해조류의 훼손된 서식지를 복원하기 위해 갯녹음 현상이 심각한 해역에서 석회조류 제거(0.2㏊)와 자생 해조류(감태·대황 등) 이식(종묘 700개)을 함께 추진할 예정이다. 아울러 천적에 의해 개체수가 조절되는 생태계 먹이사슬 원리를 이용해 성게의 천적생물인 돌돔 치어 1만 마리를 방류할 계획이다.

한편 해수부는 8일 독도에서 독도강치의 복원을 바라는 기원벽화 제막식도 개최할 예정이다. 이 행사에는 해수부와 경상북도, 해양환경공단, 한국해양과학기술원 울릉도·독도해양연구기지, 국립청소년해양센터, 지역어촌계 관계자 등이 참석한다.

