경찰 마스코트 '포순이' 21년 만에 바지 입는다

[아시아경제 이관주 기자] 여경을 상징하는 경찰 마스코트 '포순이' 캐릭터가 21년 만에 치마 대신 바지를 입는다. 속눈썹은 없어지고 단발머리에 가려졌던 귀도 드러낸다.

7일 경찰청에 따르면 전날 경찰위원회는 이 같은 내용의 '경찰관 상징 포돌이·포순이 관리규칙 일부개정 규칙안'을 심의·의결했다.

1999년 탄생한 포돌이와 포순이는 경찰을 뜻하는 '폴리스(Police)'의 '포(Po)'와 조선시대 포도청과 포졸의 '포'자를 따 이름을 지었다. 국민을 보호하고 감싸 안는다는 포용의 '포'와 청렴과 공정의 대명사인 중국 포청천 '포'의 의미도 담고 있다.

이후 포순이는 항상 치마를 입고 속눈썹이 있으면서 단발머리로 귀를 가린 모습을 이어왔다. 다만 이러한 포순이의 모습이 성별에 대한 고정관념과 성차별적 편견을 부추길 수 있다는 지적도 있었다.

이에 경찰은 포순이의 캐릭터를 일부 변경하기로 결정했다. 귀를 드러내는 것은 국민의 목소리를 경청하고 치안 상황을 신속·정확하게 수집해 각종 범죄를 예방하겠다는 의지를 담았다고 경찰은 설명했다.

