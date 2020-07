[e공시 눈에 띄네] 코스닥-6일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ GV GV 045890 | 코스닥 증권정보 현재가 1,045 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 3,743,189 전일가 1,045 2020.07.06 15:30 장중(20분지연) close =자회사 금빛홀딩스에 30억원 대여

◆ 디지틀조선 디지틀조선 033130 | 코스닥 증권정보 현재가 2,275 전일대비 295 등락률 +14.90% 거래량 27,481,234 전일가 1,980 2020.07.06 15:30 장중(20분지연) close = 거래소 코스닥시장본부, 현저한시황변동에 대한 조회공시 요구, 공시 시한은 7일 오후 6시까지.

◆ 네오위즈 네오위즈 095660 | 코스닥 증권정보 현재가 28,100 전일대비 500 등락률 +1.81% 거래량 604,015 전일가 27,600 2020.07.06 15:30 장중(20분지연) close =7억40만원 규모로 6만8000주 자기주식 처분 결정. 처분 종료일은 이달 10일까지.

◆ 해덕파워웨이 해덕파워웨이 102210 | 코스닥 증권정보 현재가 1,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,100 2020.07.06 00:00 장중(20분지연) close = 단기차입금 133억원 증가 결정, 아울러 대표이사 박윤구를 횡령혐의로 해임하고 권태식으로 변경.

◆ 모다 모다 149940 | 코스닥 증권정보 현재가 155 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 155 2020.07.06 00:00 장중(20분지연) close =거래소 코스닥시장본부, 상장폐지결정 등 효력정지 가처분 결정 취소에 대해 대법원의 기각내용이 담긴 결정문을 확인, 이달 8일과 9일 정리매매 재개 후 10일 상장폐지 예정.

