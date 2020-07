창원대, 정치권과 지역사회 발전방안 모색 간담회 개최

공공의과대학 설립 추진, 벤처타운 조성 등 논의

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원대학교는 동문 국회의원, 지자체 기초의원들과 대학·지역사회 발전방안을 모색하는 간담회를 개최했다고 6일 밝혔다.

이날 간담회에는 강기윤 국회의원과 김경영 경남도의원 등 정치권 인사와 학교 관계자들이 참석했으며, 참석자들은 창원대 공공 의과대학 설립 추진과 창업·벤처타운 조성 등 주요 현안을 논의했다.

강 의원은 “20여 년 동안 추진된 창원대학교 의과대학 설립 문제는 최근 코로나19 사태의 장기화 속에서 그 필요성과 당위성이 충분히 확보돼 있다고 생각한다”며 “대학 구성원과 동문, 지역사회가 힘을 모으면 의과대학 설립될 것이며, 지역 정치권에서도 대학의 성장에 관심을 가지고 지원할 것”이라고 말했다.

이호영 창원대 총장은 “창원대 출신 동문 의원님들이 지역과 국가발전을 위해 애써주시는 데 대해 깊이 감사드린다”며 “인구 100만 명이 넘는 창원시의 유일한 국립대학교로서 의과대학 설립을 비롯한 여러 현안을 속도감 있게 추진하겠다”고 밝혔다.

